Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей
Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей
В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников
В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников
Самарские полицейские провели для детей мероприятие в библиотеке
Самарские полицейские провели для детей мероприятие в библиотеке
Более двух тысяч человек стали участниками профилактических встреч в рамках акции Куйбышевской железной дороги «Безопасные маршруты»
Более двух тысяч человек стали участниками профилактических встреч в рамках акции Куйбышевской ЖД «Безопасные маршруты»
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском
Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском
Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа
Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа
Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов
Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.08
-0.49
EUR 105.44
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников

8 августа 2023 22:45
121
В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников

В декабре 2022 года УФСБ России по Самарской области получены сведения о причастности директора МОУ ДО «Детская художественная школа» (г. Отрадный) к фиктивному трудоустройству сотрудников учреждения.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено три факта вышеуказанной противоправной деятельности, в результате которой бюджетной организации нанесен ущерб более 250 тыс. рублей. Похищенными средствами директор распорядилась по своему усмотрению.

На основании переданных УФСБ материалов Следственным отделом по
 г. Отрадному СУ СК России по Самарской области в отношении данного лица возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных
 ч.3 ст.159 и ч.1 ст.292 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая уволена с занимаемой должности.

Отрадненским городским судом Самарской области бывший руководитель вышеупомянутого учебного заведения признана виновной в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 и 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ. Ей назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 390 тыс. рублей.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
180
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
231
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
222
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
8 августа 2023  11:58
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
263
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
480
Весь список