В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников

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В декабре 2022 года УФСБ России по Самарской области получены сведения о причастности директора МОУ ДО «Детская художественная школа» (г. Отрадный) к фиктивному трудоустройству сотрудников учреждения.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено три факта вышеуказанной противоправной деятельности, в результате которой бюджетной организации нанесен ущерб более 250 тыс. рублей. Похищенными средствами директор распорядилась по своему усмотрению.

На основании переданных УФСБ материалов Следственным отделом по

г. Отрадному СУ СК России по Самарской области в отношении данного лица возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных

ч.3 ст.159 и ч.1 ст.292 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая уволена с занимаемой должности.

Отрадненским городским судом Самарской области бывший руководитель вышеупомянутого учебного заведения признана виновной в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 и 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ. Ей назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 390 тыс. рублей.