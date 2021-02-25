В Октябрьском районе Самары на пожаре в частном доме погиб человек

119

В ночь на 25 февраля, в 02:05 на пульт сотрудников МЧС поступила информация о пожаре в Октрябрьском районе на улице Мусоргского, 2. На месте специалисты установили, что горит частный дом на площади 70 квадратных метров.

В 04:23 пламя было полностью ликвидировано. С огнем боролись 25 человек и 7 спецмашин.



Как сообщили представители региональной пресс-службы МЧС России, во время пожара погиб 55-летний мужчина. Все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители, сообщает Сова.инфо.