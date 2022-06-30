В Октябрьске мужчина нанес смертельные травмы головы своему отцу

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Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Октябрьск, подозреваемого по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

29 июня поступило сообщение о гибели мужчины 1958 года рождения, доставленного из одного из жилых домов по улице Прибрежной города Октябрьска, с множественными травмами головы.

"По подозрению в совершении преступления был задержан его сын 1980 года рождения, который в ходе допроса пояснил, что накануне вечером вернулся с работы домой, где его встретил отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов в голову, после чего последний ушел спать. В связи с ухудшением состояния потерпевшего, он был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался", - сообщвет пресс-служба СУ СКР СО .

В настоящее время подозреваемый задержан.

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