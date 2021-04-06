В офисе застройщика самарского стадиона к ЧМ-2018 прошли обыски

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Как сообщил казанский портал «Бизнеc Online», ссылаясь на собственный источник, 5 апреля, правоохранители провели обыски в здании ООО «ПСО «Казань».

По версии издания, обыски проводили следственный комитет по Татарстану и оперативники управления экономической безопасности МВД по РТ. «Вход в здание заблокирован бойцами СОБРа Росгвардии. Следователи и оперативники изымают финансовую документацию компании, уточняют собеседники «БИЗНЕС Online», — пишет издание.

По версии портала, причиной обысков стало то, что накануне утром следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

«По версии следственного комитета, лица из числа руководителей ПСО «Казань» умышленно уклонились от уплаты НДС в четвертом квартале 2018 года. Следственный комитет считает, что таким образом компания недоплатила в бюджет 1,3 млрд рублей. Фигурантов в деле пока нет, следователи и оперативники изучают финансовую документацию компании», — пишет «БИЗНЕС Online».

«Самарское Обозрение» напоминает, что «ПСО «Казань» являлось генподрядчиком строительства самарского и саранского стадионов к мундиалю.

В 2018 году строительство завершилось, возможно выплаты НДС, о которых якобы уклонилась компания, относятся к строительству и оплате какой-то из двух арен.

Сейчас ГАУ «Самара Арена», управляющее самарским стадионом, в суде пытается обязать компанию устранить на нем более 400 нарушений, ближайшее заседание по делу назначено на 12 апреля.