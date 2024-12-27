В Новокуйбышевске мальчик выбежал на дорогу и попал под машину

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26 декабря на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, один из них – несовершеннолетний.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 19:50 в Новокуйбышевске. 23-летний водитель, управляя автомобилем Mazda 3, двигался по улице Зои Космодемьянской со стороны улицы Дзержинского. В пути следования возле дома №9 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. Мальчик 2015 года рождения госпитализирован.

В отношении водителя собран и направлен в суд административный материал.