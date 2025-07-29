В Новокуйбышевске директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду

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В отношении одной из фирм в г. Новокуйбышевске на исполнении у судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 28 миллионов рублей. В рамках исполнительного производства в отношении принадлежащего должнику объекта недвижимости составлен акт описи и ареста. Мужчину предупредили, что за отчуждение, растрату, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества ему будет грозить уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Несмотря на полученные предупреждения, директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду. Судебным приставом-исполнителем, производившим проверку сохранности арестованного имущества, был установлен факт получения должником прибыли, которую он скрывал, чтобы не погашать имеющуюся задолженность перед другой организацией.

В результате сотрудниками Службы в отношении мужчины возбуждены и объединены в одно уголовные дела по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», ч. 2 ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» и ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Рассмотрев материалы дела, суд признал директора организации виновным и назначил уголовный штраф в размере 80 тысяч рублей, неуплата которого может повлечь за собой замену наказания на более строгое. Вплоть до лишения свободы.