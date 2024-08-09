В Новокуйбышевске бездомная собака покусал 15-летнюю девочку

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Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В феврале 2024 года администрацией города был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Новокуйбышевска. 8 августа из-за недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, безнадзорное животное напал на 15-летнюю девочку.

В настоящее время пострадавшая доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая помощь, в настоящее время угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.