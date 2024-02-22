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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Нефтегорском районе пострадали водитель и пассажир LADA Priora

22 февраля 2024 12:16
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В Нефтегорском районе пострадали водитель и пассажир LADA Priora

В Нефтегорском районе пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда №36 работали на месте дорожно-транспортного происшествия

Произошло столкновение двух автомобилей. Есть пострадавшие

21 февраля в 19 часов 01 минуту на пульт связи пожарно-спасательной части № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 Нефтегорского района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 104 километре Автодороги «Самара-Оренбург-Кулешовка» произошло дорожно-транспортное происшествие. На место аварии выехало пожарно-спасательное подразделение в количестве трех человек личного состава и одной единицы техники. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло встречное столкновение легкового и грузового автомобилей. Пожарные спасатели провели аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение системы электропитания транспортных средств, деблокировку и перемещение пострадавших. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля LADA Priora. Пострадавшие были госпитализированы в Нефтегорскую центральную районную больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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