В Нефтегорском районе пострадали водитель и пассажир LADA Priora

180

В Нефтегорском районе пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда №36 работали на месте дорожно-транспортного происшествия



Произошло столкновение двух автомобилей. Есть пострадавшие



21 февраля в 19 часов 01 минуту на пульт связи пожарно-спасательной части № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 Нефтегорского района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 104 километре Автодороги «Самара-Оренбург-Кулешовка» произошло дорожно-транспортное происшествие. На место аварии выехало пожарно-спасательное подразделение в количестве трех человек личного состава и одной единицы техники. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло встречное столкновение легкового и грузового автомобилей. Пожарные спасатели провели аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение системы электропитания транспортных средств, деблокировку и перемещение пострадавших. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля LADA Priora. Пострадавшие были госпитализированы в Нефтегорскую центральную районную больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"