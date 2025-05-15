В Нефтегорском районе пешеход попал под колеса

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14 мая на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.



Одно из ДТП произошло в 11:45 в Нефтегорском районе Самарской области в 22:15. 27-летний водитель, управляя автомобилем Lada Niva, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, совершил наезд на 53-летнего пешехода, который находился на проезжей части, без световозвращающих элементов на одежде. На месте ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.