В Нефтегорском районе горел дом на площади 40 кв. м, погиб человек

Вчера, 23 июня, в 15:32 на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в сельском поселении Дмитриевка на улице Крестьянской горит дом. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 105 и 104 Отряда № 36 в количестве 5 человек на 2 единицах техники.
На месте ими было установлено, что горит дом на площади 40 квадратных метров. На его тушение оперативно поданы 2 ствола «Б».
Уже в 16:26 пожар был локализован, а еще через 9 минут - ликвидирован.
К сожалению, при пожаре погиб человек.
Причины пожара устанавливаются.