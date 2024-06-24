В Нефтегорском районе горел дом на площади 40 кв. м, погиб человек

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Вчера, 23 июня, в 15:32 на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в сельском поселении Дмитриевка на улице Крестьянской горит дом. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 105 и 104 Отряда № 36 в количестве 5 человек на 2 единицах техники.

На месте ими было установлено, что горит дом на площади 40 квадратных метров. На его тушение оперативно поданы 2 ствола «Б».

Уже в 16:26 пожар был локализован, а еще через 9 минут - ликвидирован.

К сожалению, при пожаре погиб человек.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"