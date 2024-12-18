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В муниципальном районе Красноярский горел нежилой дом

18 декабря 2024 13:42
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В муниципальном районе Красноярский горел нежилой дом

К счастью, пострадавших нет.

17 декабря в 23 часа 58 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение, о пожаре в селе Киндяково на улице Озерной.
На место пожара были направлены расчет пожарно – спасательных частей № 110 Отряда № 41, расчет пожарно – спасательной части № 178 «РН-пожарная безопасность» и добровольная пожарная команда сельского поселения Светлое Поле.
На месте вызова было установлено, что горит нежилой дом на площади 40 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения.
На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б».
Благодаря слаженным действиям огнеборцев полная ликвидация пожара была объявлена в 3 часа 6 минут.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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