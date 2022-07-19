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В Москве на МКАД мужчина упал с моста на проезжавший мимо автомобиль Porsche

19 июля 2022 20:39
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На люксовое авто приземлился 43-летний мужчина.

Мужчина на МКАД упал с моста на проезжавший мимо Porsche, его госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел во вторник около пяти вечера на 65-м километре внешней стороны МКАД, на люксовое авто приземлился 43-летний мужчина.

"Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе. Движение на данном участке дороги затруднено. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

 

Фото:    pxhere

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