Я нашел ошибку
Главные новости:
Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ.
Глава Минтруда Котяков: МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
Девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами дома на Сумском проезде на юге города и госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Москве мать выкинула дочь из окна 11-го этажа
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
Некоторые автовладельцы признаются, что намеренно не приводят регистрационные знаки в порядок, оставляя номер или часть номера грязным.
ГИБДД СО: государственный регистрационный знак автомобиля должен содержаться в чистоте
В нем приняли участие 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов.
Три команды региона приняли участие в первом финале FONBET чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8
Проведено около 100 исследований. 20 пациентам, у которых выявлены серьезные патологические изменения в сердечной мышце, проведено стентирование.
Новое оборудование помогает тольяттинским кардиологам выявлять мельчайшие патологии сердца
Внесённый пакет – результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года
Организовал экскурсию для юнармейцев отряда «Феникс» руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.
Школьники из Кинеля посетили областной парламент
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.24
-0.86
EUR 60.9
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Москве мать выкинула дочь из окна 11-го этажа

8 ноября 2022 19:06
72
Девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами дома на Сумском проезде на юге города и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мать подозревают в том, что она выбросила ребенка с одиннадцатого этажа, прокуратура Москвы проводит проверку, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства, передает РИА Новости.

Девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами дома на Сумском проезде на юге города и госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. В момент трагедии 26-летняя подозреваемая находилась в квартире.

"Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса", — рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Москвичка также попала в больницу. Следователи начнут работать с ней после разрешения врачей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

По предварительной версии, после произошедшего женщина пыталась покончить с собой. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ее госпитализировали.

 

Фото:   Фото ГСУ СК России по г. Москве

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
8 ноября 2022  18:52
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
134
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
320
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
212
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
214
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
495
Весь список