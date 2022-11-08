В Москве мать выкинула дочь из окна 11-го этажа

72

Мать подозревают в том, что она выбросила ребенка с одиннадцатого этажа, прокуратура Москвы проводит проверку, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства, передает РИА Новости.

Девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами дома на Сумском проезде на юге города и госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. В момент трагедии 26-летняя подозреваемая находилась в квартире.

"Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса", — рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Москвичка также попала в больницу. Следователи начнут работать с ней после разрешения врачей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

По предварительной версии, после произошедшего женщина пыталась покончить с собой. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ее госпитализировали.

Фото: Фото ГСУ СК России по г. Москве