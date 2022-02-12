В многоквартирном доме в Сочи в связи с просадкой грунта обнаружены трещины

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Власти Сочи приняли решение об эвакуации 60 жильцов многоквартирного дома, в котором в связи с просадкой грунта обнаружены трещины, сообщили в субботу журналистам в администрации города-курорта, передает ТАСС.

"В связи с просадкой грунта в доме обнаружены трещины. На месте развернут межведомственный оперативный штаб, которым на месте руководит глава города Сочи Алексей Копайгородский. Принято решение об эвакуации жильцов двух подъездов - первого и второго в связи с их просадкой. Остальные подъезды не эвакуируют", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что в этих подъездах живут около 60 человек.

Эксперты установят причину произошедшего. Многоквартирный жилой дом из шести подъездов на улице Дорога на Большой Ахун, 16 был построен в 1973 году. Первый и второй подъезды в доме были построены на ленточном фундаменте, остальные - на сваях.

"Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь", - цитирует главу Сочи пресс-служба.

Локальный режим ЧС введен в двух подъездах многоквартирного дома, в котором в субботу в связи с просадкой грунта были обнаружены трещины, сообщил Копайгородский журналистам. "Выехала группа специалистов, которые дадут техзаключение. Завтра с рассветом можно будет посмотреть на состояние, на трещины, на их глубину. <...> Введен режим ЧС на этой территории и создана рабочая группа, которая будет заниматься обследованием всех объектов, которые вблизи находятся", - сказал он.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, дом шестиэтажный. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, эвакуированных жителей на автобусах доставят в два пункта временного размещения в Сочи - в гостиницу "Гранат" и отель "Светлана". Сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан и сохранность личного имущества. Ресурсоснабжающие организации готовы отключить дом от сетей в случае необходимости, добавили в пресс-службе администрации города-курорта.

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