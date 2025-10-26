В Минздраве Самарской области сообщили о состоянии пострадавших в ДТП детей на проспекте Кирова

266

Как сообщалось ранее, в субботу, 25 октября, автобус с детской командой по спортивной аэробике столкнулся с автомобилем.

В региональном ГУ МВД России сообщили, что ДТП случилось в 20:10 на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. Травмы получили семь человек – четверо детей из автобуса, а также трое пассажиров из легковушки. Их доставили в больницу.



По информации министерства спорта, после завершения соревнований, которые проходили в УСЦ "Грация", команда возвращалась на своем автобусе в Оренбургскую область.



Сразу возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".



По последней информации Минздрава, после дополнительного обследования пострадавших детей двое спортсменов находятся в больнице под наблюдением врачей. Двоим оказали медпомощь и перевели на амбулаторное наблюдение, пишет Сова.

Фото облМВД