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В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений

20 мая 2021 13:37
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В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений

Бдительные жители вместе со специалистами Центра управления регионом Самарской области помогают убирать упавшие деревья с проводов высокого напряжения, газовых труб и зданий. 

С начала мая система мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» отработала 53 жалобы на ненадлежащее содержание зеленых насаждений.

В начале мая в Кировском районе областного центра после сильного ветра дерево упало на провода, - об этом сообщил в социальных сетях управляющий одного из микрорайонов. Дерево перекрыло дорогу и случился обрыв электросети на улице Сокской. Администрация Кировского района вместе с ресурсниками утром оперативно ликвидировали ЧП. Дерево распилили, подача электроэнергии была восстановлена.

В Самаре на улице Куйбышева дерево упало на крышу частного дома, ветки сыпались на прохожих. После сигнала в соцсетях дерево убрали и распилили.

В Сызрани активные граждане помогли предотвратить беду. После сильного порыва ветра дерево повисло на газовой трубе. После сообщений в социальных сетях, которые ЦУР63 оперативно передал в муниципалитет, городские службы среагировали. Дерево убрано, газовая труба не пострадала.

Если вы хотите более оперативной реакции власти на ваши сообщения в социальных сетях – пишите в официальные аккаунты муниципалитетов и ведомств, а также на официальные страницы Центра управления регионом в соцсетях: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/.

Вот список официальных групп городов Самарской области и Правительства региона в ВКонтакте и Инстаграм. Сохраните себе!

Правительство Самарской области - https://vk.com/samaroblast

Администрация Самары - https://vk.com/samaraadm

Администрация Тольятти - https://vk.com/tlt_official

Администрация Сызрани - https://vk.com/szradm

Администрация Новокуйбышевска - https://vk.com/nvkbofficial

Администрация Чапаевска - https://vk.com/chapaevsk1911

Администрация Кинеля - https://vk.com/kinelofficial

Администрация Отрадного – https://vk.com/moygorodotradny

Администрация Похвистнево - https://vk.com/pohvistnevogorod?from=quick_search

Администрация Жигулевска - https://vk.com/zhigulevsk_official

 

 

Теги: благоустройство В центре внимания зеленые насаждения

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