В Крутых Ключах на ходу загорелся автомобиль

Вечером 5 декабря в микрорайоне Крутые Ключи загорелся автомобиль. Очевидцы происшествия рассказали об этом в социальных сетях и поделились видеозаписью пожара.
На кадрах видно, что на проезжей части полыхает легковой автомобиль. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, LADA Кalina загорелась на бульваре Фитюнина в 21:42 5 декабря. На месте работали 9 человек и две спецмашины.
Пользователи соцсетей пишут:
- Судя по всему, на ходу... Главное, что без жертв. Материальная часть не считается.
В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что произошло самовозгорание во время движения автомобиля. Обошлось без жертв, женщина-водитель не пострадала.
Причина возгорания будет установлена позже, пишет Сова.