В Крутых Ключах на ходу загорелся автомобиль

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Вечером 5 декабря в микрорайоне Крутые Ключи загорелся автомобиль. Очевидцы происшествия рассказали об этом в социальных сетях и поделились видеозаписью пожара.

На кадрах видно, что на проезжей части полыхает легковой автомобиль. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, LADA Кalina загорелась на бульваре Фитюнина в 21:42 5 декабря. На месте работали 9 человек и две спецмашины.



Пользователи соцсетей пишут:

- Судя по всему, на ходу... Главное, что без жертв. Материальная часть не считается.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что произошло самовозгорание во время движения автомобиля. Обошлось без жертв, женщина-водитель не пострадала.



Причина возгорания будет установлена позже, пишет Сова.