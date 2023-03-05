В Красноярском районе водитель сбил женщину и сам отвез в больницу

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4 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе в 19:20. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Lada Granta», двигался по ул. Оренбургской в с. Красный Яр и у д.11 при повороте налево не предоставил преимущества в движении пешеходу на не регулируемом пешеходном переходе, в результате чего допустил наезд на женщину 1960 года рождения.

Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. С места ДТП водитель автомобилем «Lada Granta» на своем транспортном средстве доставил пешехода в медицинское учреждение, покинув место совершения ДТП. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.