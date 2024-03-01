В Красноярском районе столкнулись три автомобиля, погиб один из водителей

111

1 марта в 10 часов 11 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о ДТП в поселке Волжский на улице Максима Горького.

На место были направлены пожарно – спасательные части и отделение поисково – спасательной службы Самарской области. Установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля Камаз и двух легковых автомобилей Ford Fusion и Honda Pilot.

Пожарные-спасатели провели аварийно – спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи, стабилизацию транспортных средств и деблокировку тела погибшего водителя легкового автомобиля. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.



Фото: пресс-служба ПСС СО