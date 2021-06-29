В Красноярском районе произошла разгерметизация подземного технологического газопровода

В пять часов утра, 29 июня, поступило сообщение о разгерметизации подземного технологического газопровода диаметром 273 мм на 23 км автодороги «Урал-Муханово» в районе поселка Хилково Красноярского района.
Установлено, что оперативные службы Самаранефтегаз и РН-Пожарная безопасность осуществили разрядку газопровода низкого давления методом факельного горения, возникшего в результате отказа трубопровода в Красноярском районе Самарской области.
На газопроводе ведутся ремонтные работы.
АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» работает в штатном режиме.
В результате проводимых химико-радиометрическими лабораториями замеров воздуха установлено, что предельно-допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышена.
Экипажами ГИБДД был перекрыт участок дороги протяженностью 30 км.
На месте работают 44 человека, 28 единиц техники.
Фото: облМЧС