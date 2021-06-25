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В Красноярском районе мотоциклист врезался в бордюр

25 июня 2021 13:17
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В Красноярском районе мотоциклист врезался в бордюр

24 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 08:15 в Красноярском районе. Мужчина 1984 года рождения, двигался на незарегистрированном мотоцикле по автодороге «Обход с. Красный Яр» со стороны г. Ульяновска в направлении г. Уфы. В пути следования, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил опрокидывание мотоцикла, с последующим наездом на препятствие в виде барьерного ограждения, слева по ходу движения транспорта. В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован, сообщает облМВД.

Теги: ДТП мотоциклист

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