В Красноярском районе мотоциклист врезался в бордюр

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24 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 08:15 в Красноярском районе. Мужчина 1984 года рождения, двигался на незарегистрированном мотоцикле по автодороге «Обход с. Красный Яр» со стороны г. Ульяновска в направлении г. Уфы. В пути следования, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил опрокидывание мотоцикла, с последующим наездом на препятствие в виде барьерного ограждения, слева по ходу движения транспорта. В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован, сообщает облМВД.