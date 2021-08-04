В Красноярском районе Лада улетела в кювет

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3 августа на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 07:30 в Красноярском районе. Мужчина 1974 года рождения, привлекавшийся в течение года 13 раз к административной ответственности за нарушения ПДД, из них 10 раз по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (нарушение скоростного режима), двигался на автомобиле «Lada Largus» по автодороге «Обводная г. Самара - Водино» со стороны п.г.т Новосемейкино в сторону автодороги «Обводная г. Самара». По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, вследствие чего допустил съезд в правый кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадавшего водителя госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.