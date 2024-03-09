В Красноярском районе грузовик врезался в иномарку, а та - в пешехода

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8 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.



Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов в Красноярском районе следует, что в 12:10 час. 58-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN TGA в составе с полуприцепом цистерной SF3B, двигался по 1029 км. автодороги М5 «Урал» – «Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск», не выбрал безопасную скорость для движения и не обеспечил постоянный безопасный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение со стоящим на обочине транспортным средством Nissan X-Trail, под управлением водителя 1949 года рождения. В последствии автомобиль Nissan X-Trail самопроизвольно откатился и допустил наезд на пешехода 1955 года рождения. Пешеходу рекомендовано амбулаторное лечение.