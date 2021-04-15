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В Красноярском районе горели заброшенные дачные дома

15 апреля 2021 20:05
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Для ликвидации пожара привлечены 38 человек, 14 единиц техники.

В 13:29, 15 апреля в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в дачном массиве "СНТ Красноярские дачи". Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – 1БИС.

Происходило горение заброшенных дачных домов и хозяйственных построек, рассказали в облМЧС.

В 16:00 пожар был  локализован на площади 500 кв.м.

В 17:56 - ликвидация открытого горения на площади 500 кв.м.

Для ликвидации пожара привлечены 38 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек, 6 единиц техники.

 

 

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