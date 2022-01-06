В Красноглинском районе на мужчину, собиравшего металлолом, обрушилась крыша неэксплуатируемого склада

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В Красноглинском районе начата доследственная проверка по сведениям, размещенным в средствах массовой информации.

В ходе мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлена публикация о травмировании жителя города Самары в результате обрушения конструкции кровли нежилого помещения.

Как рассказали в Поисково-Спасательном Отряде Самары, мужчина, собирая металлолом на заброшенных складах, повредил конструкцию вследствие чего крыша заброшенного здания рухнула прямо на него . К месту вызова выдвинулась оперативная группа в составе 4 спасателей. Прибыв на место, спасатели обнаружили что у данного склада обрушалась полностью кровля и частично стены. Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего, который звал на помощь. Используя гидравлический инструмент, спасатели приподняли участок кровли, проникли внутрь завала, и эвакуировали пострадавшего. У мужчины были травмированы ноги и сильное переохлаждение. Он передан сотрудникам СМП и доставлен в больницу.

При этом, помещение склада не было должным образом огорожено в целях предотвращения травмирования граждан.

Следственным отделом по Красноглинскому району по данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации района, в чьи обязанности входило обеспечение ограничения доступа к указанной неэксплуатируемой постройке.

Фото: Поисково-Спасательный Отряд Самары