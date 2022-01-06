Я нашел ошибку
Главные новости:
Военные ведут огонь по зачинщикам беспорядков и машинам на площади Республики.
В Алма-Ате началась стрельба
На дорогах гололедица.
В Самарской области ожидается гололед и туман 
В этот день верующие отмечают рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии.
Рождество: история и традиции праздника
Спортсмен изолирован от  сборной России.
Биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом
Следственным отделом по Красноглинскому району по данному факту начата доследственная проверка.
В Красноглинском районе на мужчину, собиравшего металлолом, обрушилась крыша неэксплуатируемого склада
Рядом с Тольяттинским театром кукол у новогодней ёлки на площади Свободы работает СберКаток.
Жителей Тольятти приглашают на СберКаток
В Самаре за сутки заболели 85 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации
Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.64
EUR 84.07
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти пройдет акция по вакцинации от гриппа и коронавируса «Здоровое Рождество»
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноглинском районе на мужчину, собиравшего металлолом, обрушилась крыша неэксплуатируемого склада

6 января 2022 15:31
242
Следственным отделом по Красноглинскому району по данному факту начата доследственная проверка.

В Красноглинском районе начата доследственная проверка по сведениям, размещенным в средствах массовой информации.

В ходе мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлена публикация о травмировании жителя города Самары в результате обрушения конструкции кровли нежилого помещения.

Как рассказали в Поисково-Спасательном Отряде Самары, мужчина, собирая металлолом на заброшенных складах, повредил конструкцию вследствие чего крыша заброшенного здания рухнула прямо на него . К месту вызова выдвинулась оперативная группа в составе 4 спасателей. Прибыв на место, спасатели обнаружили что у данного склада обрушалась полностью кровля и частично стены. Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего, который звал на помощь. Используя гидравлический инструмент, спасатели приподняли участок кровли, проникли внутрь завала, и эвакуировали пострадавшего. У мужчины были травмированы ноги и сильное переохлаждение. Он передан сотрудникам СМП и доставлен в больницу.

При этом, помещение склада не было должным образом огорожено в целях предотвращения травмирования граждан.

Следственным отделом по Красноглинскому району по данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации района, в чьи обязанности входило обеспечение ограничения доступа к указанной неэксплуатируемой постройке. 

 

Фото: Поисково-Спасательный Отряд Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Рождество Христово: где и как встретить в Самаре
6 января 2022  10:44
Рождество Христово: где и как встретить в Самаре
368
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
4 января 2022  18:11
В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 
910
На заседании оперативного штаба СО предупредили об опасности самолечения. 
4 января 2022  18:06
Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба
866
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
4 января 2022  13:08
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
806
На что вырастут цены в 2022 году
4 января 2022  10:31
На что вырастут цены в 2022 году
764
Весь список