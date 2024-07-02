В Кошкинском районе задержали пьяного тракториста

Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском музее для детей пройдет мастер-класс «Самарские окна»
В самарском музее для детей пройдет мастер-класс «Самарские окна»
Самарские вузы упали в рейтинге университетов России
Самарские вузы упали в рейтинге университетов России
В Хворостянском районе утонул молодой человек
В Хворостянском районе утонул молодой человек
В Шенталинском районе прошла III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области
В Шенталинском районе прошла III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области
Новый транспорт помогает оказывать неотложную помощь жителям региона и проводить обследование пациентов на дому
Новый транспорт помогает оказывать неотложную помощь жителям региона и проводить обследование пациентов на дому
В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир
В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир
Качество связи в Центрах обслуживания на «Солидарность Самара Арена» будет улучшено
Качество связи в Центрах обслуживания на «Солидарность Самара Арена» будет улучшено
Более 11 000 сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях
Более 11 000 сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.3
1.55
EUR 93.96
1.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кошкинском районе задержали пьяного тракториста

2 июля 2024 10:30
153
В Кошкинском районе задержали пьяного тракториста

В июне текущего года, находясь на маршруте патрулирования в селе Большая Романовка, экипаж дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по Кошкинскому району остановил для проверки документов трактор МТЗ-80, под управлением мужчины, у которого были признаки алкогольного опьянения.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что мужчина ответил отказом. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, трактор поместили на специализированную стоянку.

Задержанным оказался местный житель 1974 года рождения, который в ноябре 2016 года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное правонарушение суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

В ходе опроса водитель пояснил, что сел за руль в нетрезвом виде, так как ему нужно было доехать до дома.

Возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
2 июля 2024  11:03
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
155
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
2 июля 2024  10:51
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
187
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
2 июля 2024  09:59
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
174
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
399
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
495
Весь список