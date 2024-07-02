В Кошкинском районе задержали пьяного тракториста

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В июне текущего года, находясь на маршруте патрулирования в селе Большая Романовка, экипаж дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по Кошкинскому району остановил для проверки документов трактор МТЗ-80, под управлением мужчины, у которого были признаки алкогольного опьянения.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что мужчина ответил отказом. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, трактор поместили на специализированную стоянку.

Задержанным оказался местный житель 1974 года рождения, который в ноябре 2016 года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное правонарушение суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

В ходе опроса водитель пояснил, что сел за руль в нетрезвом виде, так как ему нужно было доехать до дома.

Возбуждено уголовное дело.