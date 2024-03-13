В Кошкинском районе столкнулись две иномарки

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Еще одно из ДТП 12 марта произошло в Кошкинском районе. В 16:48 час. 46-летний водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, в составе легкового прицепа, двигался по перекрестку неравнозначных дорог, со стороны с. Кошки в направлении г. Нурлат. В пути следования выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, под управлением 61-летней женщины-водителя, двигавшегося во встречном направлении в сторону с. Кошки. 53-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen Polo госпитализирована.