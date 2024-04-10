В Кошкинском районе ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров

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Горела сухая трава.



9 апреля в 19 часов 49 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что вблизи села Новое Фейзуллово Кошкинского муниципального района горит сухая трава. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части. По прибытии на место пожара было установлено, что горит сухая трава на площади 200 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось тем, что подъехать к очагу горения не было возможности. Огнеборцы использовали пожарные хлопушки. В 20 часов 17 минут была объявлена ликвидация открытого горения, в 21 час 27 минут – полная ликвидация пожара. В тушении пожара принимали участие 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"