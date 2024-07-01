В Кошкинском районе браконьер ловил раков

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У 46-летнего рыбака полицейские изъяли 5 многозаходных ловушек и два полимерных мешка, внутри которых находились 786 водных раков, которых затем вернули в естественную среду обитания.

В мае текущего года в ходе проведения профилактического мероприятия на реке Кондурча участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Кошкинскому району совместно с ведущим специалистом «Департамента охоты и рыболовства Самарской области» задержали местного жителя, который осуществлял незаконный вылов беспозвоночных раков и рыбы с помощью запрещенного оборудования. Пойманных особей он собирался продать.

У 46-летнего рыбака полицейские изъяли 5 многозаходных ловушек и два полимерных мешка, внутри которых находились 786 экземпляров водных беспозвоночных раков, и 3 окуней, которых выпустили обратно в естественную среду обитания. Общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 182 000 рублей.

По данному факту отделом дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Полицейские напоминают гражданам: за незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.