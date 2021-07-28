В Кинельском районе женщина на скутере сбила собаку

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ДТП произошло вечером 27 июня в селе Георгиевка Кинельского района. Женщина 1990 года рождения, стаж вождения которой составляет 1 год, двигалась на скутере по ул. Полевой со стороны ул. Школьной в направлении ул. Кооперативной. В районе д. № 4 по ул. Полевой, водитель допустила наезд на животное (собаку), которая перебегала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, в результате чего скутер перевернулся. Животное не пострадало, а женщина-водитель с места ДТП была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, сообщает облМВД.