В Кинельском районе сотрудник Госавтоинспекции оказал помощь водителю, съехавшему в кювет

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Дмитрий Царев, старший инспектор дорожно-патрульной службы МО МВД России «Кинельский» заканчивал оформление ДТП с материальным ущербом на автодороге Кинель-Богатое-Борское, вблизи села Малая Малышевка Самарской области, когда к месту аварии подъехал местный житель и сообщил что только что, на его глазах, легковой автомобиль потерял управление и съехал в кювет. Не теряя ни минуты, полицейский и очевидец выехали к месту возможной трагедии.

В указанном месте автоинспектор увидел съехавший с проезжей части автомобиль иностранного производства и мужчину-водителя, находившегося в нем. Полицейский убедился, что медицинская помощь автовладельцу не требуется, после чего сообщил о случившемся в дежурную часть, перекрыл дорогу и организовал буксировку транспортного средства на дорогу.

Водитель поблагодарил инспектора и местных жителей за своевременную помощь и продолжил свой путь.

На фото: старший инспектор (дорожно-патрульной службы) отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Кинельский» старший лейтенант полиции Дмитрий Царев.