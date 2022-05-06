В Кинельском районе легковушка врезалась в столб

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Еще одно ДТП 5 мая произошло в Кинельском районе. В 08:10 на ул. Гарина-Михайловского напротив дома № 9 п. Красный Ключ Кинельского района Самарской области, водитель 1946 года рождения (с мая 2021 года к административной ответственности привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Chevrolet (Klan)», двигаясь со стороны ул. Шевченко со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за транспортным средством, не справился с управлением и выехал на правую обочину, где допустил наезд на препятствие (железный столб). Водитель 1946 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.