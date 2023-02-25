В Кинельском районе автобус врезался в стоящий на проезжей части грузовик

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24 февраля на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в г. Кинельском районе в 13:10. Водитель 1961 года рождения, управляя автобусом «ГАЗ-А64R42», у д. 105 А на ул. Шоссейной п.г.т. Усть-Кинельский, двигался со стороны г. Самара в направлении с. Новый Сарбай.

Он врезался в стоящий на проезжей части дороги по ходу движения транспортного средства, в нарушении правил дорожного движения, автомобиль «Scania», за рулем которого находился водителем 1978 года рождения. С места ДТП водитель автобуса «ГАЗ-А64R42» и его пассажир-женщина 1961 года рождения госпитализированы в лечебное учреждение. Еще одному пассажиру-женщине 1978 года рождения назначено амбулаторное лечение.