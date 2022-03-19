В Кинеле в ДТП пострадали двое

154

18 марта на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:05 напротив дома № 14 ул. Ватутина в городе Кинель. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «Газ 3302», двигаясь со стороны автодороги Кинель-Богатое-Борское в направлении ул. Некрасова, неверно выбрал дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Ваз 21110», под управлением водителя 1999 года рождения. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Ваз 21110» - женщина 1989 года рождения и мужчина1967 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение.