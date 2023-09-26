В Кинеле горел жилой дом на площади 80 м2

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24 сентября в 00 часов 11 минут в г. Кинель на ул. Набережной горел жилой дом на площади 80 м2. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. На пожаре подавались 3 ствола «Б», работало 1 звено газодымозащитной службы. В 00 часов 30 минут была объявлена локализация пожара, в 00 часов 51 минуту - ликвидация открытого горения. В тушении участвовали 22 человека, 5 пожарных расчётов пожарно-спасательных частей №№ 14, 82, 136 пожарно-спасательного отряда № 34 и пожарно-спасательной части № 158 пожарно-спасательного отряда № 46. На пожаре погибших и пострадавших нет.