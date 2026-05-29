В Кинель-Черкасском районе оперативники задержали мужчину, укравшего телефон

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратилась сельская жительница 1987 года рождения, которая сообщила, что, находясь дома, обнаружила пропажу сотового телефона. С учетом износа женщина оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный - в размере более 6000 рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы опросили заявителя, осмотрели место происшествия и установили, что накануне пропажи имущества к ее супругу для распития спиртных напитков приходили знакомые. В застолье женщина не участвовала, а когда гости ушли, обнаружила отсутствие смартфона. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратилась за помощью к полицейским.

Сотрудники полиции установили и опросили всех участников застолья. После чего одного из них - 39-летнего ранее судимого за имущественные преступления сельского жителя доставили в отдел полиции.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что похищенный телефон продал таксисту за 400 рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные изъяли разыскиваемый телефон у местного жителя, который не знал о противоправных действиях односельчанина, и вернули гаджет владелице.

Злоумышленник возместил таксисту потраченные на покупку деньги.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

