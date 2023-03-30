В Кинель-Черкассах произошла драка с участием несовершеннолетних девушек

192

29 марта текущего года на официальный аккаунт ГУ МВД России по Самарской области в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение о том, что 28 марта в центральном парке села Кинель-Черкассы произошла драка с участием несовершеннолетних девушек.

Данное сообщение было зарегистрировано в дежурной части ОМВД России по Кинель-Черкасскому району.

В тот же день сотрудники полиции установили всех участников конфликта - троих девушек 2007 года рождения, учащихся кинель-черкасской школы, свидетелей происходящего и автора видео.

В полицию и медицинские учреждения участники конфликта не обращались.

Сотрудниками полиции в отношении родителей подростков составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кинель-Черкасского района.

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних организована работа в учебном учреждении, с родителями участниц конфликта и подростками, которые не разняли дерущихся.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.