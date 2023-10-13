В Ишимбайском районе Башкирии медведица напала на местную жительницу 

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Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии после нападения медведя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.

В сельсовете Петровское Ишимбайского района РИА Новости рассказали, что инцидент произошёл в селе Петровское вечером в четверг. "На женщину напала медведица, которая появилась в селе с медвежонком", - сказал собеседник, добавив, что ранее случаев появления медведей здесь не было.

"Женщина 56 лет доставлена в Ишимбайскую районную больницу в тяжёлом состоянии", - сказал представитель пресс-службы минздрава Башкирии.

Фото: freepik.com