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В Хворостянке пьяный водитель на скутере пытался скрыться от полиции

13 октября 2023 10:10
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В Хворостянке пьяный водитель на скутере пытался скрыться от полиции

В октябре текущего года в ходе рейдовых мероприятий в селе Хворостянка начальник Госавтоинспекции Сергей Ломанов и инспектор ДПС Дмитрий Скопинцев обратили внимание на скутер Senke, водитель которого, заметив сотрудников полиции, увеличил скорость и попытался скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали 29-летнего местного жителя и выявили у него признаки алкогольного опьянения. Во время административной процедуры водитель скутера вновь хотел убежать от сотрудников полиции, но начальник Госавтоинспекции пресек и эту попытку.  

Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством  и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что правонарушитель ответил категорическим отказом. В отношении мужчины за правонарушение, предусмотренное  ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) собран и направлен в Мировой суд Хворостянского района для рассмотрения по существу административный материал. Скутер полицейские поместили на специализированную стоянку. 

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