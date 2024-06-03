В ходе трех рейдов в Самаре выявлено 16 нарушений миграционного законодательства

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Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями Добровольной народной дружины и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактические мероприятия на территории трех объектов: в дневное время суток проверили крупную торговую базу на ул. Дальневосточной, ночью – два увеселительных объекта, расположенных на ул. Елизарова и ул.Ставропольской.

По итогам рейдов выявлено 16 нарушений миграционного законодательства. В отношении нарушителей составлены протоколы по ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» и по ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Решается вопрос о выдворении 3 правонарушителей за пределы Российской Федерации.

Кроме того, по результатам проверки одного из кафе в настоящее время возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Из незаконного оборота изъято более 20 литров алкогольной продукции.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.