В ходе прокурорской проверки в школе поселка Управленческий педагог отстранена от работы с детьми

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Прокурор Красноглинского района г. Самары в ходе проверки соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в МБОУ «Школа №127» встретился с матерью ученика начальной школы, пострадавшего в конфликте с педагогом.

Прокурор провел совещание с представителями администрации школы и городского департамента образования, по итогам которого педагог отстранена от работы с детьми, руководителю образовательного учреждения внесено представление о незамедлительном устранении нарушений требований законодательства и обеспечении безопасных условий пребывания в образовательном учреждении.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по факту конфликта по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), взят прокуратурой на контроль.

Согласно информации в СМИ, Нна видео попало, как педагог школы №127 в поселке Управленческий накричала на ученика, а затем ударила его по лицу.