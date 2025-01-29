В ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали мужчина и девочка

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28 января на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, двое из которых - несовершеннолетние.

Одно из ДТП произошло в Кинель-Черкасском районе. В 05:50 час. 61-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, следовал по 79 км автодороги «Самара-Бугуруслан» со стороны Самары в направлении Отрадного. В пути следования он не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной LADA Granta, под управлением 39-летнего мужчины, движущейся во встречном направлении. Водитель LADA Kalina и пассажир LADA Granta – 11-летняя девочка госпитализированы.