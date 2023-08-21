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В ДТП в Чапаевске пострадали две женщины

21 августа 2023 11:53
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В ДТП в Чапаевске пострадали две женщины

ДТП произошло 20 августа в 11:20 час. в г. Чапаевск.  37-летний водитель, находясь за рулем автомашины Ваз 21093, двигался по автодороге «Самара-ПугачевЭнгельс-Волгоград» в направлении г. Чапаевск. В пути следования на 105 км. данной автодороги при повороте налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю Geely-Emgrand под управлением 43-летнего водителя и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы 33-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля и 73-летняя женщина-пассажир автомобиля Geely-Emgrand.

Теги: ДТП

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