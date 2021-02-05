В ДТП в Красноярском районе пострадали двое

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ДТП произошло 4 февраля в Красноярском районе.

Водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем «МАЗ» в составе полуприцепа, двигался по автодороге «Урал-Муханово» со стороны г. Отрадный в направлении с. Красный Яр. При осуществлении маневра разворота, не уступил дорогу транспортному средству, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Ваз 211440», под управлением молодого человека 2001 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, они были госпитализированы.