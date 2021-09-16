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В Домодедово нашли собаку Еву, которая 10 сентября сбежала во время погрузки багажа

16 сентября 2021 23:45
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В поисках беспородной Евы с короткими черно-белыми лапами участвовали кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта и авиакомпании.

В Домодедово нашли собаку Еву, которая 10 сентября сбежала во время погрузки багажа в аэропорту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Вчера весь световой день хозяйка Евы искала ее вместе с нами. Кинологи аэропорта разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы в миске с прикормом. План сработал!», — сообщили в пресс-службе Домодедово.

По данным Telegram-канала авиакомпании S7, на рейсе которой произошел инцидент, около 4 утра сотрудники технического холдинга авиакомпании заметили собаку в районе ангара и заманили ее в клетку, куда кинологи аэропорта ранее положили толстовку хозяйки. Еву хотели приманить на знакомый запах в том месте, где ее видели в последний раз.

Собаку поймали, накормили и передали хозяйке, ее здоровью ничего не угрожает. В S7 рассказали, что забронировали для собаки отдельное кресло в самолете, «чтобы она могла продолжить путешествие».

Собака пропала 10 сентября. Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила о проверке на нарушение условий авиаперевозки животных авиакомпанией S7 после того, как ее хозяева, которые летели из Домодедово в Симферополь, не получили питомца после прибытия в аэропорт назначения, хотя сдали ее в багаж в специальной переноске.

По данным службы безопасности S7, собака перегрызла пломбы на двери переноски в зоне обработки багажа, но сотрудники аэропорта этого не заметили.

Собаку искали несколько десятков человек, сообщили в пресс-службе Домодедово. В поисках беспородной Евы с короткими черно-белыми лапами участвовали кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта и авиакомпании. Область поиска в итоге удалось сузить благодаря камерам видеонаблюдения, после чего животное удалось найти и поймать.

 

Фото: пресс-служба аэропорта Домодедово

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