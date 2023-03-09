В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха в Чите, сообщил во время пресс-подхода губернатор Забайкальского края Александр Осипов, передает РИА Новости.

"Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая ввела соответствующий режим чрезвычайной ситуации", - сказал Осипов.

Он добавил, что по результатам лабораторно-инструментального и экспертного обследования будет выяснено, возможно ли восстановить дом и не нарушил ли взрыв газа несущих способностей конструкции здания.

Ранее в четверг сообщалось о том, что сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в Антипихе. Также в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю