В Чапаевске водитель сбил велосипедиста

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26 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 10:20 час. в г. Чапаевск. 33-летний водитель, находясь за рулем автомашины Уаз Патриот, двигался по ул. Советской в направлении ул. М. Горького. В пути следования напротив д. 106, допустил наезд на 40-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении, выполняя маневр поворот налево, не предоставив автомобилю преимущество в движении. С места происшествия мужчина-велосипедист госпитализирован.