В Чапаевске трое подростков получили удар током, дотронувшись удочкой до линии электропередач

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29 мая трое несовершеннолетних, проходя по улице Московской в Чапаевске около воздушной линии электропередач, дотронулись до нее удочкой, в результате чего произошло их поражение электрическим током.

В настоящее время дети с ожогами различной степени тяжести находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом Чапаевскуа организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение., сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО