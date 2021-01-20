В Бразилии задержали россиянина, который пытался вывезти более 200 животных

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Гражданина России задержали в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывезти из страны более 200 животных, передает Лайф. Об этом сообщает портал R7.

Биолог, направлявшийся из Бразилии в Санкт-Петербург, пытался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Всех животных он поймал сам.

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Поддержать братьев наших меньших достаточно только в одном. С остальным они справятся сами.

Оказалось, что 35-летнего россиянина уже задерживали за нелегальный вывоз животных из Бразилии в 2017 году. С тех пор он находился под наблюдением местных властей.

Фото: pixabay