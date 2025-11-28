В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей

Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении 40-летней женщины. Она признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2020 году решением суда на женщину возложена обязанность по уплате алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей.

Несмотря на вмененную судебным постановлением обязанность, подсудимая уклонилась от ее исполнения.

Женщина ранее уже была осуждена за аналогичные преступления. Отбывая наказание, безответственная мать принудительно выплачивала своим детям денежные средства на содержание. Как только наказание подсудимой отбывалось, она прекращала выплаты. Общая сумма долга на момент рассмотрения уголовного дела составила более 145 тыс. рублей.

С учетом мнения прокурора и обстоятельств дела суд назначил виновной наказание в виде принудительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Также часть заработной платы будет перечисляться детям.