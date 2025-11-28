В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей

Я нашел ошибку
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей

196
Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении 40-летней женщины. Она признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2020 году решением суда на женщину возложена обязанность по уплате алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей.

Несмотря на вмененную судебным постановлением обязанность, подсудимая уклонилась от ее исполнения.

Женщина ранее уже была осуждена за аналогичные преступления. Отбывая наказание, безответственная мать принудительно выплачивала своим детям денежные средства на содержание. Как только наказание подсудимой отбывалось, она прекращала выплаты. Общая сумма долга на момент рассмотрения уголовного дела составила более 145 тыс. рублей.

С учетом мнения прокурора и обстоятельств дела суд назначил виновной наказание в виде принудительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Также часть заработной платы будет перечисляться детям.

